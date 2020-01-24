Назван простой способ спастись от сердечного приступа: спать днем до двух раз в неделю

«Люди, которые могли вздремнуть днем один или два раза в неделю, на 48 процентов снизили риск инсульта, инфаркта или сердечной недостаточности. Напротив, участники, которые спали шесть-семь раз в неделю, имели наибольший риск сердечного приступа по сравнению с людьми, не спящими днем совсем», - сообщили авторы работы.

В рамках своего проекта специалисты из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии изучали, как часто и как долго люди позволяют себе спать днем, и как это влияет на риск сердечного приступа. В общей сложности в этом исследовании приняли участие 3462 здоровых человека в возрасте от 35 до 75 лет.Добровольцы наблюдались в течение пяти лет. Они были разделены на четыре разные группы: люди, которые не спят днем, спящие днем один раз в неделю, имеющие два еженедельных дневных сна и, наконец, те, кто спит днем пять и более раз в неделю.В результате исследователи обнаружили, что люди, которые спят один или два раза в неделю, имеют наименьший риск сердечного приступа.Почему один или два случая дневного сна в неделю снижают риск сердечных патологий, исследователи определить не смогли. Однако отметили, что продолжительность сна не имеет решающего значения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что улучшить состояние сердца позволяет употребление двух-трех грецких орехов в день.