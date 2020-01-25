Эпидемия гриппа шагает по стране: главные методы защиты
Середина зимы - эпицентр эпидемии гриппа. Если вы еще здоровы, то эти советы помогут вам и дальше не болеть.
Как мне защитить себя от инфекции?Вирусы гриппа распространяются, среди прочего, при прямом физическом контакте, например, при рукопожатии, а также при прикосновении людей к предметам, например к поручням в поезде или автобусе. Если вы хотите защитить себя, вам следует избегать того и другого, держать руки подальше от лица, мыть их часто и тщательно с мылом. Это значит: не менее 20 секунд. В квартире следует регулярно убирать кухню и ванную комнату, проветривать их несколько раз в день.
Стоит ли делать прививку от гриппа?Да, даже сейчас.
«Никогда не поздно сделать прививку, пока грипп все еще циркулирует. Вакцинация увеличивает шансы защитить себя от инфекции и уменьшает серьезные последствия болезни», - цитирует издание Focus Всемирную организацию здравоохранения.
Пожилые люди, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями должны быть привиты. Детей можно вакцинировать с шести месяцев. Эти группы имеют повышенный риск осложнений.
Я просто простудился или у меня грипп?Симптомы гриппа похожи на симптомы обычной простуды, но часто бывают более тяжелыми и продолжительными. Самая большая отличительная черта - это начало болезни. Простуда развивается постепенно, а грипп дает о себе знать сразу высокой температурой.
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