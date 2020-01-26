Врач Сергей Агапкин объяснил, как вредит здоровью сон в теплой комнате
Привычка спать в теплой комнате провоцирует развитие хронической усталости и повышенной нервозности. Об этом сообщил врач и ведущий телепрограммы «О самом главном» Сергей Агапкин.
Существуют данные научных исследований, которые показывают, что для хорошего здоровья и самочувствия оптимален сон в приятно прохладной комнате - такой сон способствует восстановлению сил и сокращает риск развития различных заболеваний. Некоторые виды бессонницы связаны с нарушением естественной терморегуляции организма, на которое может влиять отдых в спальне с неподходящей температурой воздуха.
Сергей Агапкин рассказал газете «Аргументы и факты» о том, что во время сна телесное тепло перераспределяется от центра к периферии и температура тела падает.
«Если в комнате слишком жарко, воздух в ней будет сухим и начнет раздражать слизистую носоглотки. У любителей спать в слишком теплой комнате отмечаются хроническая усталость, повышенная нервозность и раздражительность», - отметил Агапкин.
Врач добавил, что температура воздуха в комнате, где спит человек, не должна превышать 23°C или опускаться ниже 16-19°C. Одно из преимуществ сна в прохладной комнате состоит в том, что в условиях такой температуры возрастает чувствительность организма к инсулину и понижается содержание глюкозы – это защищает от развития диабета второго типа и улучшает сжигание жиров в теле
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая поза для сна может считаться лучшей.
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