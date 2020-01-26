Врач Сергей Агапкин объяснил, как вредит здоровью сон в теплой комнате

«Если в комнате слишком жарко, воздух в ней будет сухим и начнет раздражать слизистую носоглотки. У любителей спать в слишком теплой комнате отмечаются хроническая усталость, повышенная нервозность и раздражительность», - отметил Агапкин.

Существуют данные научных исследований, которые показывают, что для хорошего здоровья и самочувствия оптимален сон в приятно прохладной комнате - такой сон способствует восстановлению сил и сокращает риск развития различных заболеваний. Некоторые виды бессонницы связаны с нарушением естественной терморегуляции организма, на которое может влиять отдых в спальне с неподходящей температурой воздуха.Сергей Агапкин рассказал газете «Аргументы и факты» о том, что во время сна телесное тепло перераспределяется от центра к периферии и температура тела падает.Врач добавил, что температура воздуха в комнате, где спит человек, не должна превышать 23°C или опускаться ниже 16-19°C. Одно из преимуществ сна в прохладной комнате состоит в том, что в условиях такой температуры возрастает чувствительность организма к инсулину и понижается содержание глюкозы – это защищает от развития диабета второго типа и улучшает сжигание жиров в телеРанее портал MedikForum.ru писал о том, какая поза для сна может считаться лучшей.