Немецкие медики назвали пять предупреждающих признаков аппендицита
С аппендицитом связаны опасные для жизни последствия, поэтому важно обращать внимание на предупреждающие признаки, - в частности, это боль в правом боку, повышение температуры, тошнота и рвота. О важности своевременного выявления аппендицита немецкие медики рассказали на портале Focus.de.
Аппендицит является одним из самых распространенных острых заболеваний кишечника в Германии. Он развивается в связи с воспалением аппендикса – червеобразного отростка слепой кишки, долго время считавшегося бесполезным. На самом деле аппендикс очень важен для состояния иммунной системы: отросток слепой кишки содержит полезные бактерии, которые формируют микрофлору кишечника.
По словам главного врача общей, сосудистой и висцеральной хирургии в больнице Св. Винценца в Кельне Томаса Вильгельма, аппендицит важно правильно диагностировать и лечить. При отсутствии терапии могут возникать опасные для жизни последствия. Так, одним из типичных осложнений нелеченного аппендицита является разлитой гнойный перитонит, воспаление брюшины. При возникновении острого аппендицита задержка необходимого лечения на 48 часов чревата летальным исходом.
Врач советует обратить внимание на следующие предупреждающие об аппендиците признаки.
- Внезапная, сильная боль в животе в области выше пупка типична. Затем боль переходит в правую нижнюю часть живота.
- Тошнота.
- Лихорадка.
- Рвота.
- Потеря аппетита.
«Если вы подозреваете аппендицит, следует обратиться непосредственно к врачу. При остром воспалении червеобразный отросток должен быть удален как можно быстрее. В противном случае риск прорыва аппендикса значительно возрастает», - предупредил Томас Вильгельм.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что удаление аппендицита может стать причиной рака.
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