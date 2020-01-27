Немецкие медики назвали пять предупреждающих признаков аппендицита

Внезапная, сильная боль в животе в области выше пупка типична. Затем боль переходит в правую нижнюю часть живота.

Тошнота.

Лихорадка.

Рвота.

Потеря аппетита.

«Если вы подозреваете аппендицит, следует обратиться непосредственно к врачу. При остром воспалении червеобразный отросток должен быть удален как можно быстрее. В противном случае риск прорыва аппендикса значительно возрастает», - предупредил Томас Вильгельм.