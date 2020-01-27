Лучшие продукты для борьбы с ПМС
Предменструальный синдром может доставить немало мучений представительницам прекрасного пола. Врачи рекомендуют добавлять больше рыбы и бобов в рацион для того, чтобы справиться с неприятными симптомами.
Арбузы. Запоры и вздутия часто сопровождают менструации. Для их предотвращения нужно соблюдать режим достаточного увлажнения организма. Но постоянно пить воду - это скучно. Можно попробовать более активно употреблять арбузы. Они не только содержат много воды, но и обладают набором важнейших нутриентов вроде витамина В6. А это также поможет преодолеть раздражительность и тревожностью, связанные с ПМС.
Семечки. Любимая в России закуска содержит жирные кислоты Омега-3, позволяющие бороться с воспалительными процессами. Также употребление семечек поможет уменьшить боль, часто сопровождающую ПМС.
Грибы. Эти продукты насыщены витамином D. Во время менструаций многие женщины сталкиваются с изменениями настроения. Они связаны с резким падением уровня эстрогена, которое отмечается перед наступлением месячных. Вместе с эстрогеном уменьшается и показатель витамина D. Именно поэтому грибы позволят повысить уровень энергии.
Жирная рыба. Такие разновидности жирной рыбы, как форель или сардины богаты кальцием и кислотами Омега-3. Включайте рыбу в ваш рацион почаще для того, чтобы справляться с неприятными симптомами ПМС.
Бобы. Содержат много магния. Приём магния во время менструаций помогает предотвращать раздражительность и сокращения мышц матки. Об этом пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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