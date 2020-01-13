Лучшие продукты для контроля менопаузы
Две трети женщин после вступления в менопаузу сталкиваются с неприятными симптомами, а у 30% они мучительны. Существуют продукты питания, которые позволяют облегчить их состояние.
Обогащенный йогурт. На рынке есть довольно много брендов, которые предлагают йогурты, обогащенные витамином D и кальцием. Эти компоненты очень полезны, поскольку они укрепляют кости. А при снижении уровня эстрогена кости женщины начинают быстро слабеть, что грозить переломами.
Белки. Обязательно налегайте на постные разновидности белка, которые можно найти в курице, индейке и рыбе. Их основная задача - создание длительного ощущения сытости и защита от переедания. После менопаузы женщины быстрее набирают лишний вес.
Вода. Для поддержания уровня энергии, который резко падает после климакса, нам требуется интенсивное увлажнение. Выпивайте не менее двух литров воды в день. Это и в целом поможет сохранить хорошее здоровье.
Шпинат. Данный овощ содержит магний, который регулирует артериальное давление. Шпинат сохраняет мышечную массу и нервный функционал.
Миндаль. Эти орешки насыщены жирными кислотами Омега-3 и волокнами. Они полезны для пищеварения и здоровья костей. Кроме того, это хороший источник магния, стимулирующего строительство костей и их рост. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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