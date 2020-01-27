Детский аутизм можно лечить обычным диуретиком
Использовавшееся в течение 40 лет лекарство из категории диуретиков может стать прорывом для детей с аутизмом. Доступный по стоимости препарат улучшил симптомы у юных пациентов.
Исследование показало, что лекарство буметанид, которое почти 40 лет применялось для борьбы с отеками и сердечной недостаточностью, может стать настоящим прорывом в деле лечения детского аутизма. Доступный по стоимости препарат улучшил симптомы расстройства развития у детей за счёт укрепления сигналов между нейронами. Буметанид это диуретик, который позволяет пациентам с сердечно-сосудистыми, печеночными или почечными болезнями производить больше мочи, выводя из организма избыток жидкости и соли.
Лекарство применяют многие годы именно для удаления скоплений жидкости в организме. Однако исследование с участием аутистичных детей показало, что буметанид улучшает коммуникации между нервными клетками за счёт корректировки дисбаланса между химическими передатчиками нашего мозга – GABA и глутаматом. У препарата не выявлено существенных побочных эффектов, как утверждает группа исследователей из Китая и Великобритании, а это очень важно. Лекарственные воздействия на симптомы аутизма имеют большое значение, так как ресурсы для оказания психологической помощи таким пациентам не всегда есть там, где они более всего требуются.
Мать четырёхлетнего мальчика с аутизмом, проживающая в сельской местности неподалеку от Шанхая, рассказала, что после приема препарата её сын стал чаще вступать в контакт глазами с родственниками, он продемонстрировал большую контактность. В России от расстройства аутистического спектра страдает полтора миллионов детей. Магнитно-резонансная спектроскопия мозга показала, что многие малыши, получавшие буметанид, имели меньшее количество GABA, чем их ровесники с аутизмом. Это улучшало функционал их мозга. Результаты исследования публикуются в Translational Psychiatry. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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