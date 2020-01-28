Высокое давление и низкий пульс: 3 возможные причины такого состояния

измерять пульс

Если состояние высокого давления и низкого пульса фиксируется несколько раз в день, его причинами могут быть неблагоприятные изменения в организме, - например, рефлекс Кушинга или проблемы с сердечной проводимостью.

Частота пульса человека указывает на его частоту сердечных сокращений, - количество ударов в минуту. Врачи обычно считают низким пульс менее 60 ударов в минуту (состояние брадикардии).

Высокое кровяное давление, в свою очередь, может перегрузить систему кровообращения, увеличивая риск сердечного приступа и инсульта. Согласно новым рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, высокое - это кровяное давление, превышающее показатель 130/80. Опасно высоким считается давление, превышающее порог 170/100.

Чем опасно состояние высокого давления с низким пульсом. В этом случае возникает риск дефицита кровоснабжения в головном мозге и других внутренних органах. Особенно сильно рискую пострадать при этом пожилые люди, имеющие ослабленные сосуды.

Высокое давление и низкий пульс не всегда означают патологию, но все же, если такое состояние возникает внезапно у здорового человека, нужно обратиться к врачу При снижении пульса до 30 ударов в минуту вероятнее всего человек потеряет сознание, и ему может потребоваться искусственное дыхание.

Почему при повышенном давлении может наблюдаться низкий пульс? У гипертоников снижение пульса может произойти в условиях резкой смены температуры окружающей среды – например, при выходе зимой на улицу. Также подобное состояние может наблюдаться у людей, страдающих от хронической усталости и повышенных нагрузок на организм.

Но в перечисленных выше обстоятельствах одновременное повышение давления и понижение пульса является временным состоянием.
Если же при измерении давления 3-4 раза в сутки цифры вам показали его повышение вместе с понижением пульса, то это может говорить о том, что за подобным состоянием скрываются патологические причины.

Рефлекс Кушинга. Данный рефлекс является результатом реакции организма на повышение внутричерепного давления. Чтобы предотвратить слишком высокое давление в черепе, организм посылает сигналы в сердце, замедляющие частоту сердечных сокращений.
Рефлекс Кушинга – это очень опасное состояние, сигналящее об отеке головного мозга. Если внутричерепное давление, возникающее из-за этого, становится слишком значительным, мозг может сильно пострадать, для человека возникает реальная гроза смерти.

Рефлекс Кушинга могут вызывать следующие причины:
  • опухоли головного мозга
  • сотрясения
  • гипоксия
  • менингит
  • инсульт
  • кровотечение в мозг.
Проблемы с сердечной проводимостью. Сердце имеет свою собственную электрическую (проводящую) систему. Низкая частота пульса иногда является индикатором проблем с этой системой сердца в связи с повреждением, рубцеванием или перенапряжением тканей миокарда.

Электрическая система сердца повреждается при хронически высоком кровяном давлении. Другие причины ее повреждения включают курение, злоупотребление алкоголем или старение сердца.

Причем бета-блокаторов. Бета-блокаторы - это класс лекарств, которые врачи иногда назначают для лечения высокого кровяного давления и уменьшения последствий сердечной недостаточности. Эти лекарства уменьшают частоту сердечных сокращений, что бывает полезно при проблемах с органом, – врачи назначают бета-адреноблокаторы людям с гипертонией, застойной сердечной недостаточностью или аритмией. Из-за действия лекарств у человека, который уже имеет высокое кровяное давление, может быть более низким пульс.

Когда обратиться к врачу? Следует немедленно обратиться к врачу, если наряду с низким пульсом и высоким кровяным давлением наблюдаются следующие симптомы:
  • головокружение
  • ощущение слабости или обморока
  • сбивчивое дыхание
  • боли в груди.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как правильно измерять артериальное давление.
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