Напоминающие простуду симптомы могут оказаться проявлением рака носа

«Рак носа и придаточных пазух - это редкий тип рака, который чаще всего поражает мужчин старше 40 лет», -рассказали эксперты.

Заложенный нос, который упрямо не «пробивается».

Давление или боль, ощущаемые в пространстве за носом или зубами.

Кровь в выделениях при сморкании.

«Понять по этим симптомам, что их вызвал рак носа или пазухи, конечно, трудно. Но если вы при этом замечаете какие-либо необычные проявления или изменения, связанные с носом, обязательно посетите врача», - дали совет британские онкологи.

«Курение является одним из основных факторов риска, связанных с раком носа и пазух. Сигареты содержат нитрозамины и другие химические вещества, вызывающие рак. Чем дольше вы курите, в особенности, если вы курите много, тем выше риск», - предупредили эксперты.