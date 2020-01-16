Напоминающие простуду симптомы могут оказаться проявлением рака носа
Заложенность носа, так часто встречающаяся при простуде, может оказаться симптомом гораздо более опасного состояния – рака носа и придаточных пазух. Об этом специалисты рассказали в публикации издания Еxpress.
Нос является тем органом человеческого тела, о котором редко когда думают, что он может оказаться затронут раком. Но специалисты констатируют: рак часто обладает способностью распространяться по всему телу и в том числе опухоль может появиться в носу.
По данным организации Macmillan Cancer Support, рак может поражать как сам нос, так и пазухи - небольшие заполненные воздухом полости внутри носа, скул и лба.
«Рак носа и придаточных пазух - это редкий тип рака, который чаще всего поражает мужчин старше 40 лет», -рассказали эксперты.
Специалисты назвали три распространенных симптома данного вида рака: эти симптомы похожи на более распространенные и менее серьезные состояния, такие как простуда или синусит.
- Заложенный нос, который упрямо не «пробивается».
- Давление или боль, ощущаемые в пространстве за носом или зубами.
- Кровь в выделениях при сморкании.
«Понять по этим симптомам, что их вызвал рак носа или пазухи, конечно, трудно. Но если вы при этом замечаете какие-либо необычные проявления или изменения, связанные с носом, обязательно посетите врача», - дали совет британские онкологи.
Кто подвержен раку носа? Точные причины рака носа и пазух неизвестны, но определенные факторы увеличивают риск его развития.
«Курение является одним из основных факторов риска, связанных с раком носа и пазух. Сигареты содержат нитрозамины и другие химические вещества, вызывающие рак. Чем дольше вы курите, в особенности, если вы курите много, тем выше риск», - предупредили эксперты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на склонность к определенному виду рака может влиять группа крови.
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