Оливковые листья помогут при диабете
Исследование продемонстрировало, что экстракт оливковых листьев может помочь в лечении диабета второго типа. Вполне возможно, что человечество получило еще один доступный источник борьбы с распространённым метаболическим расстройством.
Многим известно о том, что оливки и оливковое масло это замечательный компонент здорового питания. Они не только содержат высокий уровень антиоксидантов и здоровых жиров, но и диетические волокна. И вот теперь оказалось, что листья оливкового дерева прекрасно подходят для здоровья. В журнале American Journal of Plant Sciences опубликованы результаты исследования, которые показали, что экстракт этих листьев играет важную роль в лечении диабета второго типа за счёт балансировки уровня сахара в крови.
Эту работу проводили турецкие ученые из Fatih Sultan Mehmet University в Стамбуле. Они установили, что у листьев есть антимикробные, антигипертензивные и противовоспалительные свойства, а их антигипергликемическое воздействие является даже более мощным, если этот экстракт заваривают в виде чая. Хотя у жертв диабета обычно бывает повышенный уровень инсулина большую часть времени, также они демонстрируют и высокие показатели сахара в крови. Это связано с нехваткой инсулиновых рецепторов, предотвращающих попадание глюкозы в клетки и их метаболизацию.
Исследователи предположили, что источники полифенолов в оливковых листьях могут увеличить чувствительность к инсулину и его активность, а также укрепить реакцию поджелудочной железы при процессах метаболизма сахара в крови. В ходе исследования использовались взрослые листья оливкового дерева, собранные в Турции. Ученые пробовали разные виды методы выделения экстракта - от кипячения до холодного отжима и помещения экстракта в раствор со спиртом. Выяснилось, что применение метанола является наиболее эффективным в деле получения концентрированной и стандартной формы олеуропеина - полифенола и компонента, который придаёт оливкам их специфический привкус. Данный раствор был и наиболее стабильным. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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