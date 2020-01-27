5 вещей, которые вредно для здоровья покупать с рук

Сайты объявлений содержат массу интересных предложений: от одежды до крупных и дорогих товаров. Некоторые весьма небезопасно покупать с рук. Какие вещи не покупать у чужих людей, рассказывает MedikForum.ru.





Медикаменты





Аптечные препараты с рук стоят дешевле. Но покупать с рук не нужно. Часто подобные покупки заканчиваются риском. Лекарства могут оказаться поддельными, нет данных об условии хранения препаратов. Лучше переплатить, чем рисковать здоровьем.





Косметика





Покупка косметических средств с рук может сопровождаться самыми разными последствиями. Часто возникают прыщи, раздражения на коже, герпес. Косметика - вещь, не подлежащая возврату, обмену. Структура многих подобных средств является идеальной средой для развития бактерий. Нельзя покупать косметику с рук, пользоваться чужими помадами, тенями.





Продукты





Питаться стоит свежими продуктами, изготовленными в соответствии с нормами. Покупать с рук домашние пирожки, торты на заказ не всегда безопасно для здоровья. Производители подобных блюд не могут гарантировать соблюдение правил гигиены, свежих и качественных продуктов в составе блюда.





Диваны, кресла





Диваны и кресла очень часто покупают с рук, что вредно для здоровья. Под обивкой можно обнаружить целую жизнь - блохи, клопы, тараканы. Мягкую мебель не надо покупать с рук потому, что вещи отлично впитывают запахи, нужны чужие ароматы в вашей квартире? Вывести запахи из подобных вещей будет проблематично.





Одежда и обувь





Личные вещи, которые кто-то носил, не лучшая покупка в интернете. Люди относятся к вещам по-разному: некоторые их стирают и выглаживают, а другие могут месяцами хранить пропотевшую футболку. Нижнее бельё, купальники - особая категория вещей, которые под строгим запретом для покупки с рук.