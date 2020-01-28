Вздрагивание при засыпании и судороги ног во сне: норма или опасный симптом?
Резкое и неприятное вздрагивание при засыпании является нормой, однако судороги в ногах, которые возникают во время сна, могут быть симптомом опасных нарушений в организме.
Многим знакомо явление внезапного подергивания мышц тела, которое происходит в самый неподходящий момент – когда тело расслаблено и сон вот-тот наступит. Внезапно возникает что-то вроде судороги – этого ощущения, которое длится всего лишь какую-то часть секунды, бывает достаточно, чтобы проснуться.
Почему так случается и опасно ли это? Несмотря на интерес науки к вздрагиванию при засыпании (оно известно как гипнагогическое подергивание во время засыпания), точного объяснения того, почему так происходит, у ученых пока нет.
Доктор Карл Базил из Колумбийского центра расстройств сна считает: подобное судорожное вздрагивание происходят из-за того, что мозг посылает телу неправильные сигналы. Когда человек засыпает, его мышцы расслабляются, но бодрствующая часть мозга все еще остается возбужденной, - такое несоответствие может провоцировать мышечный спазм.
Однако пугаться подергивания мышц ночью и вздрагивания при засыпании не нужно. Данное явление гораздо менее опасно, чем, например, ночной храп, связанный с апноэ – остановками дыхания во время сна. Тем не менее, чтобы не испытывать тяжелых вздрагиваний, следует помогать своему телу переходить ко сну как можно более плавно, без дискомфорта. Нужно стараться ужинать не позднее чем за 3-4 часа до сна, избегать курения, а также употребления кофеина во второй половине дня.
Судороги ног. Что касается судорог в ногах во время сна, они во многих случаях могут быть обусловлены излишним напряжением мышц или наоборот, недостатком физической активности и многочасовой сидячей работой.
Однако в тех случаях, когда судороги ног во сне становятся повторяющимся явлением, это нельзя считать нормой. За такими судорогами могут скрываться заболевания, например:
- сердечно-сосудистые,
- диабет,
- алкоголизм,
- почечная недостаточность,
- атрофия печени,
- гипотиреоз,
- остеоартрит,
- нервные расстройства.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние стоп отражает нарушения, происходящие в организме.
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