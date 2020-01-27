Не сгибающийся палец и другие неожиданные симптомы, которые говорят о диабете
Невозможность согнуть палец, покалывание или онемение в руках и ногах могут оказаться неожиданными симптомами диабета 2 типа. Помимо этого, на диабет указывают болезни десен, повышенный аппетит и переедание, сообщает Health Site.
Как правило, диабет 2 типа не сопровождается видимыми симптомами. Но тело может сигналить о высоком уровне сахара в крови различными симптомами, порой весьма неожиданными. Помимо таких известных признаков заболевания, как чрезмерная жажда и необычайно частые позывы к мочеиспусканию, о диабете могут говорить и другие изменения.
Не сгибающийся палец. Недавно ученые обнаружили, что состояние, при котором невозможно согнуть или разогнуть пальцы, связано с высоким уровнем сахара в крови и диабета. Такая «блокировка» суставов в пальцах происходит из-за чрезмерного роста тканей в защитной мембране мышц-сгибателей, обеспечивающих пальцам гибкость и подвижность. На этот рост, в свою очередь, влияет повышенная концентрация глюкозы в крови.
Проблемы с деснами. Согласно данным, опубликованным в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care, инфекции десен могут быть ранним признаком высокого уровня сахара в крови, предиабета и диабета. Такая связь между состоянием полости рта и диабетом второго типа особенно сильно выражена среди людей с тяжелой инфекцией десен.
Переедание. Из-за неспособности организма контролировать стабильное содержание глюкозы в крови люди с диабетом 2 типа чувствуют себя постоянно голодными – чувства насыщения они порой не испытывают даже после еды. Такой голод, спровоцированный повышенным уровнем сахара в крови, заставляет переедать.
Покалывание и онемение. Высокий уровень сахара в крови приводит к повреждению нервов, так что обращайте внимание на ощущения в руках и ногах. Постоянное покалывание или онемение могут быть симптомом диабета.
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