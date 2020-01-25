Сильно хочется сладкого после еды. О чем это может говорить?

«Большинство из нас просто привыкли к тому, чтобы заканчивать нашу еду чем-нибудь сладким, и поэтому мы испытываем выраженное желание испытать этот вкус в конце трапезы. Если вы пытаетесь уменьшить потребление сахара, лучше избавиться от привычки постоянно получать сладкое в конце приема пищи», - советуют научные специалисты.

«Чтобы избежать тяги к сахару, убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной и здоровой диеты. Чистка зубов после еды может также помочь уменьшить тягу к сладкому», - приводится рекомендация экспертов в издании Times Now