Ленточный червь прожил 10 лет в мозге мужчины
Головные боли у этого жителя Техаса были вызваны ленточным червём, который прожил в его мозге 10 лет. Как только паразита удалили, все неприятные симптомы исчезли.
Американские журналисты рассказали историю пациента, проходящего под фамилией Джерардо. Сообщается, что он в течение 10 лет страдал от головных болей, неоднократно обращался к врачам у себя на родине в Мексике, но справиться с этим расстройством не мог. Джерардо употреблял разного рода анальгетики, которые позволяли на время избавиться от болевых ощущений, но потом боли в голове возобновлялись. И лишь в Техасе он попал на глаза американских врачей, причина хронических болей была установлена.
Проведенное МРТ показало наличие большого ленточного червя, пробравшегося в мозг мужчины. В организме Джерардо этот червь оказался после того, как мужчина у себя на родине в Мексике полакомился плохо приготовленной свининой. Именно она и стала причиной развития инфекции под названием нейроцистицеркоз. Отметим, что паразитические инфекции встречаются довольно часто, но в очень редких случаях черви добираются до мозга, и подобного рода осложнения могут вызвать самые тяжёлые последствия.
После того, как в ходе операции паразит был извлечен наружу, постоянные головные боли и частые приступы тошноты у Джерардо исчезли. Врачи из медцентра Dell Seton Medical Center в Техасе полагают, что мужчина полностью поправится. Его историю рассказывает CBS 21. Ну а медики в очередной раз советуют тщательно готовить мясо для того, чтобы не повторить историю Джерардо. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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