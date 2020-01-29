Рак или нет? 6 типов опухолей мозга и их ранние симптомы

головная боль

Ранние симптомы рака мозга различаются в зависимости от его типа, расположения в мозге и стадии опухоли. Некоторые их признаки могут быть общими, - например, это головные боли, проблемы со зрением, изменения личности.

Менингиома. Менингиомы составляют почти треть первичных (возникших в самом органе) опухолей головного мозга. Они возникают из тканей, покрывающих головной и спинной мозг; обычно они доброкачественные и медленно растущие.
Менингиомы чаще всего встречаются у женщин старше 60 лет.

Симптомы менингиомы включают в себя:
  • головные боли
  • слабость в руке или ноге
  • припадки
  • изменения в личности
  • проблемы со зрением.
Глиобластома. Глиобластомы - это злокачественные опухоли, которые быстро растут и требуют более интенсивного лечения. Опухоли 1 степени являются наименее злокачественными, а 4 степени - наиболее злокачественными. При этом типе рака опухоль создает давление на мозг. Ее ранние симптомы могут проявляться как
  • тошнота и рвота,
  • головные боли, которые могут быть более сильными по утрам
  • слабость в теле, например, в руке, ноге или лице,
  • нарушения балансировки,
  • проблемы с памятью,
  • судорожные приступы.
Астроцитома. Астроцитомы - это опухоли головного мозга, растущие из клеток астроцитов, составляющих его ткани. Они могут варьироваться от 1 до 4 степени, при этом опухоли 1 степени растут наиболее медленно.

Некоторые из ранних симптомов этого типа рака мозга включают в себя:
  • головные боли,
  • потерю памяти,
  • судороги,
  • изменения в поведении.
Краниофарингиома. Она является доброкачественной опухолью, которая развивается вблизи гипофиза. По мере роста краниофарингиомы создается давление на гипофиз и зрительный тракт, являющийся расширением зрительного нерва. Это может вызывать следующие симптомы:
  • задержка в развитии,ожирение,
  • проблемы со зрением,
  • проблемы с гормонами.
Опухоли гипофиза. Они чаще встречаются у женщин и составляют примерно десятую часть всех первичных опухолей головного мозга. По данным Американского онкологического общества, опухоли, которые начинаются в гипофизе, почти всегда являются безраковыми. Под их влиянием могут возникать следующие симптомы:
  • головные боли,
  • проблемы со зрением,
  • изменения в поведении,
  • изменения в уровне гормонов.
Метастатические опухоли головного мозга. Они относятся к вторичным, возникающим в других частях тела, - их клетки передаются в мозг через кровоток. Эти новообразования имеют те же симптомы, что и первичные опухоли головного мозга, при этом наиболее распространенными симптомами являются:
  • головные боли,
  • судорожные приступы,
  • кратковременная потеря памяти,
  • изменения в личности или поведении,
  • слабость на одной стороне тела,
  • трудности с балансом тела.
Головная боль как общий ранний симптом. Большинство случаев головной боли не сигнализируют о наличии опухоли головного мозга. Признаки того, что она связана с образованием в мозге, включают в себя:
  • постоянные головные боли, особенно если у человека нет предыстории сильных головных болей;
  • головные боли, которые усиливаются со временем;
  • головные боли, которые усиливаются по утрам;
  • головные боли, которые пробуждают от сна.
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Рак или нет? 6 типов опухолей мозга и их ранние симптомы