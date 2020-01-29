Рак или нет? 6 типов опухолей мозга и их ранние симптомы

Ранние симптомы рака мозга различаются в зависимости от его типа, расположения в мозге и стадии опухоли. Некоторые их признаки могут быть общими, - например, это головные боли, проблемы со зрением, изменения личности.Менингиома.
Менингиомы составляют почти треть первичных (возникших в самом органе) опухолей головного мозга. Они возникают из тканей, покрывающих головной и спинной мозг; обычно они доброкачественные и медленно растущие.
Менингиомы чаще всего встречаются у женщин старше 60 лет.
Симптомы менингиомы включают в себя:
Глиобластома.
- головные боли
- слабость в руке или ноге
- припадки
- изменения в личности
- проблемы со зрением.
Глиобластомы - это злокачественные опухоли, которые быстро растут и требуют более интенсивного лечения. Опухоли 1 степени являются наименее злокачественными, а 4 степени - наиболее злокачественными. При этом типе рака опухоль создает давление на мозг. Ее ранние симптомы могут проявляться как
Астроцитома.
- тошнота и рвота,
- головные боли, которые могут быть более сильными по утрам
- слабость в теле, например, в руке, ноге или лице,
- нарушения балансировки,
- проблемы с памятью,
- судорожные приступы.
Астроцитомы - это опухоли головного мозга, растущие из клеток астроцитов, составляющих его ткани. Они могут варьироваться от 1 до 4 степени, при этом опухоли 1 степени растут наиболее медленно.
Некоторые из ранних симптомов этого типа рака мозга включают в себя:
Краниофарингиома.
- головные боли,
- потерю памяти,
- судороги,
- изменения в поведении.
Она является доброкачественной опухолью, которая развивается вблизи гипофиза. По мере роста краниофарингиомы создается давление на гипофиз и зрительный тракт, являющийся расширением зрительного нерва. Это может вызывать следующие симптомы:
Опухоли гипофиза.
- задержка в развитии,ожирение,
- проблемы со зрением,
- проблемы с гормонами.
Они чаще встречаются у женщин и составляют примерно десятую часть всех первичных опухолей головного мозга. По данным Американского онкологического общества, опухоли, которые начинаются в гипофизе, почти всегда являются безраковыми. Под их влиянием могут возникать следующие симптомы:
Метастатические опухоли головного мозга.
- головные боли,
- проблемы со зрением,
- изменения в поведении,
- изменения в уровне гормонов.
Они относятся к вторичным, возникающим в других частях тела, - их клетки передаются в мозг через кровоток. Эти новообразования имеют те же симптомы, что и первичные опухоли головного мозга, при этом наиболее распространенными симптомами являются:
Головная боль как общий ранний симптом.
- головные боли,
- судорожные приступы,
- кратковременная потеря памяти,
- изменения в личности или поведении,
- слабость на одной стороне тела,
- трудности с балансом тела.
Большинство случаев головной боли не сигнализируют о наличии опухоли головного мозга. Признаки того, что она связана с образованием в мозге, включают в себя:
- постоянные головные боли, особенно если у человека нет предыстории сильных головных болей;
- головные боли, которые усиливаются со временем;
- головные боли, которые усиливаются по утрам;
- головные боли, которые пробуждают от сна.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасны
вздрагивание при засыпании и судороги ног во сне.
Оставить комментарий