Электронная сигарета взорвалась во рту российского подростка, выбив ему зубы
О вреде электронных сигарет врачи по всему миру твердят не первый год, однако многих людей это не останавливает от использования вейпов. Так, в Саратовской области 17-летний подросток остался без зубов после использования электронной сигареты.
Инцидент произошел в городе Аткарск. У 17-летнего юноши прямо во рту взорвалась электронная сигарета, которая еще и выбила ему зубы. Молодого человека доставили в хирургическое отделение местной больницы в тяжелом состоянии.
Как сообщили в Минздраве Саратовской области, медики оказали подростку помощь на месте и отправили на дальнейшее лечение в Саратов, сообщает информационный портал ИА «Версия-Саратов».
Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда вейп нанес человеку увечья в России. Так, осенью 2019 года электронная сигарета взорвалась в руках у 20-летнего жителя Перми, когда он пытался ее отремонтировать. Из-за искры одежда на пермяке загорелась, в итоге он получил пять процентов ожога тела.
По статистическим данным, в России 30% курильщиков, причем большинство из них – это мужчины.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что вейп покалечил 17-летнего американца – молодой человек лишился нескольких зубов.
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