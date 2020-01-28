Любовь улучшает состояние сердца и нормализует артериальное давление

Исследователи констатируют, что атмосфера влюбленности и теплых партнерских отношений «в значительной степени снижает факторы риска, возникающие по отношению к сердечной системе человека».

По словам ведущего автора исследовательской работы доктора Кайла Бурасса, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдается значительное улучшение самочувствия, если они находятся в романтических отношениях. Этот факт подтверждается наблюдением за 102 студентами из Университета в Тусоне. Наличие любимого человека уменьшало у них физиологические эффекты стресса – в частности, было замечено заметное снижение частоты сердечных сокращений, наблюдался более стабильный уровень артериального давления.Позитивное влияние любви ученые связывают с гормоном окситоцином, который синтезируется в организме людей, испытывающих это светлое чувство. Вырабатываемый в достаточном количестве гормон может давать целый ряд позитивных эффектов – он действует как обезболивающее средство и релаксант, снимает нервное напряжение, защищает от сбоев сердцебиения. Эксперты резюмируют, что чувство влюбленности не только помогает в профилактике многих болезней, но и является важным фактором выздоровления после инфарктов или инсультов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что любовь по-разному влияет на мозг мужчин и женщин.