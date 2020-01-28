Храп ведет к утолщению кровеносных сосудов и сердечным приступам
Храп увеличивает для человека риск пострадать от сердечного приступа в будущем сильнее, чем избыточный вес, курение или высокий уровень холестерина, сообщает издание Express. Ученые связывают это с тем, что при храпе происходит утолщение кровеносных сосудов.
Согласно данным, полученным исследователями из больницы Генри Форда в Детройте, предпосылкой к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сердечных приступов у человека может быть храп. Ученые выяснили что у храпунов происходят неблагоприятные изменения в сонной артерии, - причем даже у тех, у кого нет ночного апноэ.
«Драматический характер сердечных приступов может создать впечатление, что они застают людей врасплох, но обычно есть ряд предупреждающих знаков, которые появляются задолго до катастрофического события. Храп может указывать на то, что вы подвержены большему риску, чем те, кто имеет избыточный вес, курит или имеет высокий уровень холестерина», - сообщили исследователи.
По их словам, при храпе утолщается слизистая оболочка двух крупных кровеносных сосудов, снабжающих мозг кровью и кислородом. Подобное изменение является предшественником атеросклероза – процесса, при котором сосудистые ткани затвердевают, а внутри сосудов скапливаются бляшки. Это состояние ответственно за многие сердечные приступы.
У людей, которые храпят, неблагоприятные изменения происходят в сонной артерии, стенки которой начинают утолщаться и воспаляться.
«Храп - это больше, чем раздражающий фактор, его не следует игнорировать. Храпящим людям необходимо лечение в той же степени, как это требуют апноэ во сне, высокое кровяное давление или другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал ведущий автор проекта, доктор медицинских наук Роберт Диб.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что признаком проблем с сердцем являются изменения в состоянии ногтевых лунок.
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