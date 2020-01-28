Храп ведет к утолщению кровеносных сосудов и сердечным приступам

«Драматический характер сердечных приступов может создать впечатление, что они застают людей врасплох, но обычно есть ряд предупреждающих знаков, которые появляются задолго до катастрофического события. Храп может указывать на то, что вы подвержены большему риску, чем те, кто имеет избыточный вес, курит или имеет высокий уровень холестерина», - сообщили исследователи.

«Храп - это больше, чем раздражающий фактор, его не следует игнорировать. Храпящим людям необходимо лечение в той же степени, как это требуют апноэ во сне, высокое кровяное давление или другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал ведущий автор проекта, доктор медицинских наук Роберт Диб.