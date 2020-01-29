Ремень безопасности и три мифа, связанные с ним

Каждый автомобиль оснащают ремнём ради безопасности. ГИБДД уверяет: привычка пристёгиваться убережёт от страшных последствий во время потенциальной аварии, включая серьёзные травмы или гибель. Статистика показывает – этим средством защиты пользуются катастрофически мало людей в стране. Причина – предрассудки, связанные с использованием вышеназванного элемента.





MedikForum.ru развеет распространённые мифы о ремнях безопасности.

Миф 1: ремень безопасности мешает





Особенно молодым водителям, которым он постоянно давит на плечо, грудь, трёт и естественно мешает. К такому явлению как ремень безопасности надо привыкнуть. Через пару недель постоянного использования автомобиля ремень безопасности перестанет ощущаться. А если не начать пристёгиваться, то адаптации к нему так и не произойдёт.





Также есть миф, что это средство защиты мешает водителю выбраться из машины после аварии. Это может оказаться не выдумкой, не домыслом, а реальностью. Обычно так происходит с человеком, получившим травмы в результате ДТП. Но не меньше вероятность, что именно ремень безопасности поможет спастись от гибели в результате автокатастрофы.





Миф 2: ремень может заменить подушка безопасности





Нельзя так думать. Подушка является вспомогательным элементом, а не самостоятельным. Нужна для лучшей защиты. Кстати, не пристёгнутый водитель или пассажир рискует получить более серьёзные травмы. Ремень и подушка сработают гораздо лучше и могут спасти жизнь человеку.





Миф 3: ремень безопасности бесполезен для детей





Он мешает взрослым, не приходится говорить о детях – конечно, он им тоже мешает, может, больше. Ребятишки постоянно ёрзают, не могут усидеть на месте, будучи пристёгнутыми. Поэтому не очень ответственные родители с пренебрежением относятся к пристёгиванию отпрысков. Подобное поведение может закончиться плачевно. Поэтому надо купить специальное кресло и установить его в автомобиль. Ремень безопасности, установленный в машине, может стать опасной ловушкой для маленьких людей.