Любитель грызть ногти чуть не умер от заражения крови
48-летний мужчина, который в течение многих лет регулярно грыз ногти, едва не ушёл из жизни. Он столкнулся с тяжелейшим заражением крови в результате панариция.
Житель Шотландии Стивен Макдональд (Steven MacDonald) годами грыз ногти. Обычно родители пытаются отучить детей от вредной привычки, но у некоторых это не получается. Ногти Стивен грыз с первых лет жизни и не мог отказаться от неправильного пристрастия. В самом начале года Стивен нечаянно прокусил палец, из ранки потекла кровь, а палец онемел. Уже на следующий день он начал отекать, а под кожей появился желтый гной, и мужчина решился посетить врача.
У Стивена диагностировали панариций - бактериальную инфекцию кожи вокруг ногтя. К сожалению, патогены уже попали в кровоток. Пациенту дали мощную дозу антибиотиков и отправили в операционную, где хирурги разрезали и прочистили рану, а зачем осушили её. Врачи заявили Стивену и его родным, что если бы мужчина промедлил с посещением врача несколько часов, то вполне возможно, просто скончался.
Двухчасовая операция завершилась успешно, но пациента оставили на 4 дня в больнице для наблюдений. Ноготь пришлось удалить, и вероятно, назад он уже не отрастёт. Ну а при выписке врачи настоятельно попросили Стивена не грызть ногти, и мужчина пообещал уже точно избавиться от вредной привычки. Историю пациента сообщает издание The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий