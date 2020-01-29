Энергоэффективные дома вызывают у детей астму
Речь идёт о жилищах, в которых снижается уровень вентиляции и застаивается воздух. По мнению исследователей, у детей-астматиков это может резко ухудшить состояние здоровья.
В последние годы в моду входят так называемые энергоэффективные дома, требующие меньших расходов на отопление и кондиционирование. Однако в этих жилищах уменьшается уровень вентилирования воздуха, из-за чего этот самый воздух просто застаивается в помещениях. Исследование ученых из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья в Великобритании показало, что подобного рода дома опасны для детей с респираторными расстройствами, включая астму. Нехватка вентиляции также задерживает в атмосфере повседневные раздражители вроде разного рода чистящих средств, дыма, красок и лаков, и общее качество воздуха снижается.
Нехватка вентиляции вкупе с этими раздражителями очень опасна для здоровья детей. Некоторые семьи с маленькими детьми, имеющими тяжелые аллергии или респираторные расстройства, вынуждены приобретать очистители воздуха и осушители. Но во многих домах, которые строятся сегодня, проблема ощущается очень остро.
Эксперты подчеркивают, что энергоэффективность важна для всего общества, поскольку она позволяет уменьшить использование ископаемых видов топлива и предотвратить изменения климата. Но без адекватной вентиляции в помещениях качество воздуха снижается, что бьёт по здоровью человека. Следовательно, жилища необходимо возводить с таким учётом, чтобы соблюдать и интересы защитников окружающей среды и определенные санитарно-гигиенические нормы. Тем более что это касается здоровья самых маленьких граждан, организм которых продолжает развиваться. Об этом пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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