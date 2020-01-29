Обрезать или нет: зачем нужна крайняя плоть

Вопрос обрезания крайней плоти новорождённых мальчиков в современном мире возникает так же часто, как и проблемы выбора имени младенцу. Сегодня MedikForum.ru разберёт необходимость крайней плоти.

Защитная функция





Крайняя плоть защищает головку полового члена, обеспечивая правильную температуру, pH-баланс, чистоту. Происходит увлажнение, позволяя головке сиять, иметь гладкость, мягкость.





Самоочищение





Благодаря крайней плоти происходит очищение подобно процессу очищения глаз слёзами. Испускание мочи поток вымывает из уретры, крайней плоти бактерии.





Иммунологическая защита





Во внутренней слизистой оболочке крайней плоти вырабатывается иммуноглобулин и антитела, защищающие организм, половой член от инфекции. Крайняя плоть немаловажна - даёт защиту члена от инфекций, заболеваний, передающихся половым путём.





Антибактериальная функция





Крайняя плоть содержит много полезных бактерий. Речь о симбиотических бактериях, которые можно найти на любой поверхности тела. Без бактерий организм человека будет уязвимее, подвержен разным инфекциям. Уретра без полезных бактерий и крайней плоти, где они обитают, была бы подвержена заражению.





Удовольствие при эрекции





Во время эрекции крайняя плоть отодвигается, головка вылезает наружу, что создаёт приятные ощущения мужчине. Мягкая, гибкая плоть дарит дополнительные ощущения мастурбирующему или занимающемуся сексом мужчине. Постоянно оголённая головка не даст подобных ощущений, головка постоянно подвергается действию раздражителей. Половой член природой продуман до мелочей в плане защиты организма и получения удовольствия.