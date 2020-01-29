Изменения веса вокруг живота при раке груди опасны
Женщины, которые теряют или, наоборот, обретают вес на животе и боках в течение года после удаления опухоли груди в два раза чаще сталкиваются с рецидивом рака. К такому неприятному выводу пришли исследователи из Швеции.
Риск рецидива рака груди увеличивается в два раза у тех женщин, которые в течение года после хирургической операции теряют вес вокруг талии или, напротив, приобретают новые килограммы. В сферу внимания исследователей попали пациентки с эстроген-рецептор положительным (ER+) раком груди. Выяснилось, что если они сохраняют фигуру в стабильном состоянии, то вероятность рецидива у них заметно ниже. До 80% всех опухолей груди являются ER-позитивными, а значит, они содержат белки эстрогеновых рецепторов.
Рост злокачественных новообразований молочных желез стимулируется гормоном эстрогеном, выделяемым жировыми клетками. Это может объяснить, почему прибавка веса увеличивает риск рецидива. Не понятно, почему исчезновение веса также повышает опасность возвращения рака. Поэтому эксперты полагают, что для получения ответа на этот вопрос нужно провести дополнительные исследования о жировой ткани и её влияние на опухоли.
Шведские ученые также наблюдали за женщинами с ER-негативным раком груди. Выяснилось, что изменения в количестве жира на животе уменьшали риск рецидива. После завершения лечения рака груди вес пациентки довольно часто увеличивается. Это связано с тем, что у них несколько изменяются вкусовые рецепторы, кроме того, женщины получают стероиды наряду с химиотерапией, а после лечения у них нередко развивается менопауза. Наконец, пациентки во время и после терапии гораздо менее активны физически. Результаты исследования ученых из Университета Лунда опубликованы журналом Cancer Causes and Control. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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