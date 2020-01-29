7 вещей, которые вы должны знать о щитовидной железе
Щитовидная железа влияет на самочувствие с ног до головы: работа сердца, фертильность, здоровье репродуктивной системы, вес, работа мозга и т.д.
Употребляйте достаточно йодаЩитовидная железа продуцирует ключевые гормоны трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4), для этого ей необходим йод.
СердцеГормоны щитовидной железы влияют на частоту сердечных сокращений, помогают контролировать кровоток, расслабляя мышцы стенок кровеносных сосудов.
ФертильностьГормоны влияют на менструальный цикл. Когда они не в порядке, появляются нерегулярные овуляции и менструации.
КостиСкорость разрушения старых клеток, из которых состоят кости, зависит от гормонов щитовидной железы; когда процесс ускоряется, кость разрушается быстрее, чем создаются новые клетки, это приводит к остеопорозу.
ВесОна регулирует метаболизм (то, как быстро тело сжигает энергию), сверхактивная железа (гипертиреоз) связана с потерей веса. Гипотиреоз, недостаточная активная работа, связана с его увеличением.
МозгНизкий уровень гормонов вызывает забывчивость, трудности с концентрацией внимания и депрессию. К счастью, симптомы имеют тенденцию полностью проходить при гормональной терапии.
Женщины под ударомПо статистки, заболевания щитовидной железы у женщин встречаются в пять-восемь раз чаще, чем у мужчин.
«Ключевым подозреваемым является эстроген», - пишет издание Helth.Врачи объясняют, что клетки щитовидной железы имеют большую концентрацию рецепторов эстрогена, что означает, чувствительность к воздействию женского полового гормона.
Причины гипо- и гипертиреоза связаны и с аутоиммунными заболеваниями, а женщины более склонны к ним.
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