Немецкие диетологи объяснили, почему фрукты опасно есть вечером
Вздутие живота, изжога, плохой сон: фрукты и овощи полезны для здоровья и помогают похудеть, но вечером их следует избегать. Однако эти лайфхаки помогут наслаждаться полезными продуктами и за ужином.
Фрукты и овощи невероятно вкусны, наполненны ценными витаминами, минералами и антиоксидантами. Но в них есть и много фруктозы - она сдерживает потерю веса, может привести к проблемам с пищеварением.
Вызывают изжогу ночьюЕсли у вас чувствительный желудок или вы склонны к изжоге, следует подумать, действительно ли хочется есть кислые фрукты (ананас или яблоко). При изжоге желудочная кислота выходит из желудка и возвращается в пищевод, это провоцируют кислые продукты. Жжение и отрыжка усиливаются во время сна.
Совет: не ложитесь сразу после употребления фруктов вечером, а прогуляйтесь.
ВздутиеЕсли есть фрукты вечером, тело переваривает их ночью - и вы лежите без сна в постели с урчанием в животе. Они плохо перевариваются вечером, остаются в толстой кишке, начинают "бродить", что приводит к вздутию живота и проблемам со сном.
Клетчатка имеет "темную сторону". Когда она перевариваются в толстой кишке, то разрушаются кишечными бактериями. Газы производятся как побочные продукты.
Залог успеха в правильном приготовленииНе волнуйтесь, вам не придется обходиться без вкусных фруктов и ярких салатов по вечерам. Жир помогает лучше переваривать салат, сырые овощи. Используйте заправки с оливковым или льняным маслом. Еще лучше: наслаждайтесь салатом на обед, а вечером используйте тушеные овощи. Организм в состоянии переваривать фрукты с низким содержанием сахара: грейпфрут, черника, малина или гуава.
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