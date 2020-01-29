Неприятные запахи тела и опасные заболевания: какая связь?
Если запах изо рта внезапно изо стал неприятным, изменился привычный «аромат» телесного пота – это повод обследоваться.
Каждый человек имеет уникальный запах. Его изменение может быть связано с развитием опасных заболеваний.
Неприятный запах изо рта. Частично его вызывают употребляемые продукты - чеснок, лук или специи. Кроме того, пахнуть изо рта может из-за отложений на языке, чувства голода, воспаления десен (пародонтита).
Проблемы полости рта. Часто они становятся причиной возникновения гнилостного запаха. Его формируют бактерии рта, часто способствующие гингивиту, потере зубов.
Проблемы с желудком. С неприятным запахом изо рта связаны такие заболевания, как гастрит, рефлюксная болезнь (изжога), пищевые аллергии или целиакия.
Диабет. Запах, напоминающий перезрелые яблоки или средство для снятия лака, ацетон, - сигнал повышенного уровня сахара, нарушения обмена веществ. Неприятный запах изо рта может сопровождаться другими симптомами: жажда, усталость, тошнота, головокружение. Игнорировать их опасно, это может привести к возникновению диабетической комы.
Почечная недостаточность. Это опаснейшее нарушение может испортить дыхание и телесный запах, придав ему «аромат» аммиака или мочи. Когда почки перестают справляться с работой, нарушается обмен веществ, мочевые вещества попадают в кровоток.
Сильный запах пота. Интенсивное «душистое» потоотделение может выдавать заболевание щитовидной железы, например, гипертиреоз.
Резкий запах в области гениталий. Внезапный рыбный запах является отражателем бактериальных заболеваний - венерических или грибковые инфекции, которые также сопровождаются зудом, покраснением, жжением, различными выделениями.
От детей. Маленькие дети не могут внятно объяснять причины недомоганий. Запахи позволяют это понять, родителям следует использовать свои обоняние и интуицию. Неприятный запах из уха ребенка указывает на бактериальную ушную инфекцию; резкий и неприятный запах мочи - на инфекцию мочевых путей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему могут болеть здоровые зубы.
Оставить комментарий