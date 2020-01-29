Лжеинформацию о коронавирусе распространяют на Ставрополье

Руководство краевого министерства здравоохранения сообщает, что на территории Ставропольского края не зафиксировано больных этим заболеванием.

МедикФорум удалось узнать, что на распространяемой аудиозаписи мужской голос сообщает о случаях нового заболевания на территории Ставрополья. Автор этой записи предостерегает жителей региона от посещения, в частности, города Пятигорска, ведь там есть большой рынок, на котором работают китайцы, якобы заражённые коронавирусной инфекцией.Новейший вид вируснойзафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Медицинские специалисты говорят, что это целое семейство вирусов (более 30 видов), которые вызывают быстрое развитие пневмонии.Коронавирусную инфекцию можно подтвердить или опровергнуть только в лабораторных условиях. Что же касается национальной принадлежности, нельзя утверждать, что люди китайской национальности являются носителями этого рода инфекции.Также в пресс-службе министерства прокомментировали, что за распространение заведомо ложной информации и сеяния паники в обществе предусмотрена ответственность.Для того чтобы защитить себя от вирусных инфекций необходимо: мыть руки перед едой и обязательно после поездок в общественном транспорте, пребывания в местах общего пользования, избегать посещения мест массового пребывания людей, употреблять в пищу только термически обработанные продукты, соблюдать респираторный этикет, режим труда и отдыха.Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцам рассказали о профилактике коронавирусной инфекции.