Лжеинформацию о коронавирусе распространяют на Ставрополье
Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края, в ряде мессенджеров и социальных сетях активно распространяется аудиозапись о коронавирусе в регионе.
МедикФорум удалось узнать, что на распространяемой аудиозаписи мужской голос сообщает о случаях нового заболевания на территории Ставрополья. Автор этой записи предостерегает жителей региона от посещения, в частности, города Пятигорска, ведь там есть большой рынок, на котором работают китайцы, якобы заражённые коронавирусной инфекцией.
Новейший вид вирусной инфекции 2019-ncoV зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. Медицинские специалисты говорят, что это целое семейство вирусов (более 30 видов), которые вызывают быстрое развитие пневмонии.
Руководство краевого министерства здравоохранения сообщает, что на территории Ставропольского края не зафиксировано больных этим заболеванием.
Коронавирусную инфекцию можно подтвердить или опровергнуть только в лабораторных условиях. Что же касается национальной принадлежности, нельзя утверждать, что люди китайской национальности являются носителями этого рода инфекции.
Также в пресс-службе министерства прокомментировали, что за распространение заведомо ложной информации и сеяния паники в обществе предусмотрена ответственность.
Для того чтобы защитить себя от вирусных инфекций необходимо: мыть руки перед едой и обязательно после поездок в общественном транспорте, пребывания в местах общего пользования, избегать посещения мест массового пребывания людей, употреблять в пищу только термически обработанные продукты, соблюдать респираторный этикет, режим труда и отдыха.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольцам рассказали о профилактике коронавирусной инфекции.
Оставить комментарий