Ставропольцам рассказали о профилактике коронавирусной инфекции

Установлено, что вирус передается от человека к человеку. Заболевание сопровождается симптомами внебольничной пневмонии: повышается температура, появляются кашель, отдышка, насморк.

Минздрав Ставропольского края рекомендует воздержаться от туристических поездок в территории, где отмечено фигурирование вируса 2019-nCoV, до стабилизации ситуации.