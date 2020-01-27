Ставропольцам рассказали о профилактике коронавирусной инфекции
Министерство здравоохранения Ставропольского края призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности, выезжая в КНР. Как узнал МедикФорум, сотрудники ведомства даже сделали памятку для жителей Ставрополья.
По информации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китайской Народной Республики, по состоянию на эти выходные известно о 1287 случаях заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), число погибших – 41 человек.
Основное количество заболевших отмечено в Китае (преимущественно в г. Ухань, а также в Пекине, Шанхае и провинции Гуандун). Несколько случаев зарегистрировано в Таиланде, Японии и Республике Южная Корея.
Установлено, что вирус передается от человека к человеку. Заболевание сопровождается симптомами внебольничной пневмонии: повышается температура, появляются кашель, отдышка, насморк.
Российским гражданам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности: при планировании поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию в регионе выезда, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать средства защиты органов дыхания (маски), мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения, при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.
Минздрав Ставропольского края рекомендует воздержаться от туристических поездок в территории, где отмечено фигурирование вируса 2019-nCoV, до стабилизации ситуации.
Ранее МедикФорум сообщал, что в Ставропольском крае женщина заболела сибирской язвой.
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