Почему от простуды болят зубы? Объясняют немецкие врачи
Кашель, насморк, охриплость - простуда бывает крайне неприятной. Если к этому добавляется и зубная боль, она окончательно выбьет из колеи. Как симптомы простуды и зубная боль связаны между собой? Ответ дают немецкие врачи.
Если простуда связана с насморком, возникает воспаление верхнечелюстных пазух, относящихся к околоносовым. Воспалительные процессы в верхнечелюстных пазухах могут приводить к зубной боли у части людей - воспаленная ткань оказывает давление на нервы зубов.
"Боль возникает сбоку в верхней челюсти или сбоку в верхнем ряду зубов, поскольку они граничат с пазухами снизу. Человек воспринимает это ощущение как зубную, хотя фактическое раздражение нерва находится выше челючти", - пишет немецкое издание Onmeda.
Боль в зубах, сопровождающая насморк и заложенность носа, часто не относится к конкретному зубу, а скорее распространена по верхней челюсти, попеременно сильна или мигрирует от зуба к зубу. Болевые ощущения могут распространяется вниз до нижней челюсти.
Что делать с зубной болью из-за простуды?Помогут обезболивающее с активными веществами ибупрофен, ацетилсалициловая кислота (ASA) или парацетамол. Эти активные ингредиенты обладают преимуществом: не только уменьшают неприятные ощущения, но и оказывают противовоспалительное действие.
Вывод: боль обычно проходит сама по себе с простудой в течение недели. Если она сохраняется, необходим визит к стоматологу, что определить причину. Если причины не обнаружены, рекомендуется посещение терапевта или ЛОР-врача.
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