4 мифа и факта о холестерине: польза, вред, яйца и дети
Если вы думаете, что знаете все, что нужно знать о холестерине, возможно есть еще несколько сюрпризов. Проверьте распространенные мифы, выясните, какие виды пищи могут вызвать повышение, и почему холестерин - это не только плохо, но и хорошо.
Яйца - злоЭто правда, в яйцах содержится много диетического холестерина - 200 мг, что составляет две трети рекомендуемого лимита "Американской кардиологической ассоциации" (300 мг в день). Но он не опасен, как считалось раньше. Только часть из пищи превращается в холестерин в крови, и если потребление в рационе возрастает, организм компенсирует это, производя меньше собственного холестерина.
Вывод: есть яйца не опасно. Они являются отличным источником белка, содержат ненасыщенный жир, так называемый "хороший жир"
ДетиВысокий уровень липопротеинов - проблема среднего и пожилого возраста? Нет, это миф. Исследования показали, что атеросклероз - сужение артерий, приводящее к сердечным приступам, может начаться с восьми лет.
"В июле 2008 года, "Американская академия педиатрии" выпустила "руководство по детям и холестерину", родителям были даны рекомендации, если у ребенка избыточная масса тела, гипертония в анамнезе, или родственники страдающие болезнями сердца", - пишет издание Helth.
Дети с высоким уровнем "плохого холестерина" должны соблюдать диету, которая ограничивает насыщенные жиры до 7% калорий, употреблять добавки с клетчаткой и заниматься спортом.
Содержание в пищеСоединение, содержащееся в продуктах питания, не единственный фактор, приводящий к повышению уровня. Насыщенные жиры (содержащиеся в продуктах животного происхождения и молочных продуктах) и транс-жиры (содержащиеся в маргарине, полуфабрикатах, фастуде) оказывают большее влияние на липопротеин низкой плотности (ЛПНП) вызывающий атеросклероз.
Враг организмаВысокий уровень опасен, но сам холестерин необходим для различных процессов организма, от изолирования нервных клеток в мозге до обеспечения структуры клеточных мембран. Вот почему тело вырабатывает это белое воскообразное вещество (около 75% вырабатывается печенью и клетками других органов).
Мдикфорум писал, почему после еды возникает головокружение.
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