Все блюда в американских ресторанах оказались вредными
Почти все блюда в американских ресторанах вредны для здоровья. Вообще питание в этих местах - идеальный рецепт разрушение организма, как установили исследователи.
Америка переживает беспрецедентную эпидемию ожирения, которую многие исследователи связывают с малоподвижным образом жизни и нездоровым питанием. Виновата в ней, прежде всего, так называемая западная диета, включающая огромное количество углеводов, жирной и жареной пищи. Американцы продолжают поглощать хлеб и мучные изделия, красное мясо, жареную картошку и пюре. Это самое распространённые блюда традиционного ресторанного меню.
Новое исследование показало, что менее 0,1% всех ресторанных блюд в Америке полезны для здоровья. Его авторы проанализировали пищевые предпочтения более 35 000 человек, которые регулярно посещали рестораны с 2003 по 2016 годы. Половина всех блюд содержала недостаточное количество полезных питательных веществ, а до идеальных показателей не добралось вообще ни одно блюдо. По мнению авторов исследования, это существенный повод для опасений, поскольку в ресторанах и кафе питается 20% американцев, а фастфуд на регулярной основе употребляют 12%.
Ученые из Университета Тафтса в Массачусетсе назвали ресторанное питание идеальным рецептом для разрушения здоровья. Они полагают, что отучить американцев от походов в кафе и рестораны невозможно. Гораздо проще заставить владельцев этих заведений сделать подаваемые в них блюда более полезными для здоровья, пусть даже они и станут менее привычными на вкус. Сегодня 93 млн жителей США, что составляет 39% населения, имеют ожирение. Результаты исследования публикует Journal of Nutrition. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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