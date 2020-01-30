Добавки с цинком не сократят продолжительность простуды
Пищевые добавки с цинком неэффективны в борьбе с простудой. Исследование показало, что их приём не сокращает продолжительность болезни.
Современная медицина сражается с самыми разными болезнями, включая самые тяжёлые, но до сих пор врачи не могут вылечить простуду. Пациентам предлагается просто подождать, пока болезнь не завершится сама собой Обычно она длится несколько дней и сопровождается характерными симптомами вроде кашля и насморка, но многие люди всё равно стараются вмешаться в этот процесс. К примеру, за счет приёма разного рода пищевых добавок или леденцов с цинком.
В научном журнале BMJ Open опубликованы результаты исследования, показавшие, что леденцы с ацетатом цинка не сокращают продолжительность простуды. Данные выводы сделали ученые из Университета Хельсинки. В ходе двойного слепого клинического исследования они оценили воздействие ацетата цинка в форме леденцов на жителей Хельсинки. Участников эксперимента просили медленно рассасывать по 6 леденцов каждый день. В целом, в ходе исследования они употребили 78 мг цинка ежедневно в течение 5 дней. Всех попросили начать прием леденцов при первых симптомах простуды.
В наблюдениях участвовали 88 человек. За период в 5 дней не было обнаружено никакой разницы в скорости восстановления после простуды у людей, которые принимали леденцы с цинком и у тех, кто получал похожие леденцы плацебо, не содержащие никаких активных ингредиентов. Более того, у употреблявших цинк было выявлено более медленное восстановление, чем у тех, кто получал плацебо. Ранее исследования показали, что цинк сокращает продолжительность простуды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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