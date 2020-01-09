Фолиевая кислота и цинк не помогут мужской фертильности
Прием пищевых добавок с цинком и фолиевой кислотой не укрепляет мужскую фертильность. Добавки не повышают качества сперматозоидов и шансы мужчины на отцовство.
Прием пищевых добавок с цинком и фолиевой кислотой не оказывает никакого воздействия на мужскую фертильность, как показало новое исследование. Оба этих минерала продвигаются в качестве препаратов, способных повысить качество сперматозоидов, а значит, и шансы мужчин на отцовство. Но исследователи обнаружили, что принимающие цинк и фолиевую кислоту в виде пищевых добавок мужчины ничуть не чаще становятся отцами, по сравнению с теми представителями сильного пола, которые получают плацебо. Результаты этого эксперимента публикует научный журнал JAMA.
В исследовании приняли участие 2 380 мужчин, наблюдавшихся в американских клиниках по лечению бесплодия, так как у них появились проблемы с обзаведением потомством. Возраст участников эксперимента составлял от 18 до 45 лет. Приблизительно половина из них получала пищевые добавки с 5 мг фолиевой кислоты и 30 мг цинка. Остальным мужчинам давали точно такие же на вид пилюли, не содержавшие никаких активных компонентов. Спермограммы проводились на момент начала эксперимента, а затем на сроках в два, четыре и шесть месяцев. Считается, что это первое подобное масштабное исследование.
Ученые из Национальных институтов здоровья в Бетесде анализировали количество сперматозоидов, подвижность, качество и фрагментацию ДНК. Повышенный уровень повреждений ДНК может влиять на успех оплодотворения и нормальное развитие эмбрионов. Результаты не показали каких-то статистически существенных различий между представителями двух групп мужчин. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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