Как отличить изжогу от сердечного приступа?
Инфаркт часто маскируется под боль в желудке, пищеводе и другие симптомы болезней пищеварительной системы. Путаница создает дополнительные риски. Хоть на 100% без медицинского обследования нельзя сказать о диагнозе, есть ряд признаков, отличающих изжогу или рефлюкс от стенокардии (предвестник инфаркта).
Изжога против стенокардииКогда вы поели, появилось ощущение жжения в груди - как вы можете определить, изжога это, или стенокардия (боль в груди, которая может сигнализировать о сердечном приступе)?
"Правда в том, что даже в отделение неотложной помощи, врач не сможет точно сказать, что происходит, пока не увидит результаты анализов", - пишет издание Health.Harvard.
ИзжогаИзжога вызвана кислотным рефлюксом. Обычно это начинается с ощущения жжения в верхней части живота, медленно поднимающегося в грудь. Ощущение возникает, когда вы наклоняетесь, ложитесь или непосредственно после еды. Иногда рефлюкс будит ночью, если вы поели прямо перед сном.
В отличие от стенокардии, изжогу можно лечить антацидами (лекарство, используемое для лечения кислотного рефлюкса), чувствуется кислый вкус во рту.
Другой способ отличить изжогу от стенокардии - определить, есть ли отрыжка.
СтенокардияЕсли вы испытываете боль в груди и подозреваете сердечный приступ, ищите одышку, тошноту, необъяснимую усталость, пот, внезапное головокружение, боль, распространяющуюся на соседние части тела (челюсть, шея, плечи).
Существует тип боли в груди, часто принимаемая за инфаркт - мышечным спазмом пищевода; люди, испытывающие боль в желчном пузыре, чувствуют, как она распространяется в грудь.
Самое важное - обращаться за медицинской помощью, если вы не уверены, что вызывает боль в груди.
Медикфорум писал о полезных свойствах репы.
Оставить комментарий