Репа - суперфуд по-русски

Репа - суперфуд по-русски

Репа - корнеплод из семейства Brassicaceae. Польза для здоровья крайне велика, и вы никогда не ошибетесь, употребляя традиционный российский суперфуд в умеренных количествах.

Можно покупать овощ круглый год - ее легко хранить, но чаще предпочитают маленькие, сладкие репы, собираемые весной и осенью. Хотя репа похожа на свеклу и картофель, ее настоящие родственники - редька и руккола .

Питательные вещества

Корнеплод содержит большое количество витамина С, полезных для здоровья минералов (кальций, калий и марганец), и пищевые волокна.

Польза для здоровья репы

Помогает снизить кровяное давление

Репа содержит диетические нитраты, полезные артерий и вен. 
"Исследование, опубликованное в Британском журнале клинической фармакологии, предполагает, что их преимущества включают в себя снижение артериального давления, улучшение эндотелиальной дисфункции и уменьшение скопления тромбоцитов", - пишет издание Meducal News Today. 

Калий в репе помогает снизить кровяного давления, выводя натрий из организма через мочу, действуя как сосудорасширяющее средство.

Улучшает здоровье костей

Калий и кальций поддерживают рост и здоровье костей. Если вы регулярно употребляете репу, то снижаете риск остеопороза и артроза. 

Помощь в пищеварении

Исследования показали, что диета с высоким содержанием клетчатки улучшает здоровье кишечника и снижает риск колоректального рака. Было замечено, что люди, которые придерживаются диеты с низким содержанием клетчатки, имеют здоровую пищеварительную системе.

Усилитель метаболизма

Овощ богат витаминами группы В, необходимые для клеточного метаболизма, обеспечения нормальной работы систем органов и стабильный уровень гормонов. 

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