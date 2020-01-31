Деликатес или отрава: почему лососина считается самой ядовитой пищей в мире
В корме, которым потчуют рыбу на аквафермах, содержится слишком много токсичных веществ.
Лидер Природоохранного союза (Норвегия) Курт Оддекалв во время форума журналистов и экологов стран Баренцева региона Eco-Media-Barents-2019 назвал лососину самой ядовитой пищей в мире. Он раскритиковал норвежскую индустрию искусственного выращивания лосося.
Курт утверждает, что ситуация ни сколько не изменилась в лучшую сторону. Лососевые фермы продолжают расти в размерах, но на них по-прежнему гибнет много рыбы.
Но главной проблемой является корм, который дают лососям при искусственном выращивании. Он слишком токсичен. К счастью, сейчас в корм не добавляют антибиотики, как это было в 1980-е и 1990-е годы, но все равно в нем по-прежнему много ядовитых компонентов. Прежде всего, в корме для рыб, изготовленном из сои, содержитсят дифлубензурон — канцероген, убивающий ракообразных. Рыбаки, занимающиеся выловом креветок, теряют свой бизнес из-за токсичности кормов, которые используются на лососевых фермах.
В корме для лососей также содержится канцерогенный пестицид эндосульфан, уже давно запрещенный в остальной Европе. Несколько лет назад Норвегия пролоббировала повышение предельно допустимого уровня эндосульфана в корме для лососевых в десять раз. Очень токсична еще одна добавка — антиоксидант этоксиквин.
Защитник природы назвал мифом новомодное веяние на органическое выращивание продуктов питания и лосося в том числе. Правила пишут те же люди, которые занимаются производством продуктов. Понятно, что факты подтасовываются в угоду производителям.
Оддекалв считает, что не стоит думать, что вреден только искусственно выращенный лосось. Дело в том, популяции дикого лосося в Норвегии постепенно исчезают и скоро от них останутся только воспоминания. Чаще всего за рыбу, выращенную в природной среде, выдают того же лосося с акваферм.
И так поступают не только в Норвегии. Ситуация с аквакультурой абсолютно одинаковая во всех странах, где ей занимаются,— в Норвегии, Чили, Канаде, Великобритании, США, России. Владельцы акваферм во всем мире делают одно и то же.
Кстати, теперь смертельно опасную фугу может приобрести любой желающий. Ядовитой японской рыбой начали торговать в Интернете – под давлением гурманов.
Лидер Природоохранного союза (Норвегия) Курт Оддекалв во время форума журналистов и экологов стран Баренцева региона Eco-Media-Barents-2019 назвал лососину самой ядовитой пищей в мире. Он раскритиковал норвежскую индустрию искусственного выращивания лосося.
Курт утверждает, что ситуация ни сколько не изменилась в лучшую сторону. Лососевые фермы продолжают расти в размерах, но на них по-прежнему гибнет много рыбы.
Но главной проблемой является корм, который дают лососям при искусственном выращивании. Он слишком токсичен. К счастью, сейчас в корм не добавляют антибиотики, как это было в 1980-е и 1990-е годы, но все равно в нем по-прежнему много ядовитых компонентов. Прежде всего, в корме для рыб, изготовленном из сои, содержитсят дифлубензурон — канцероген, убивающий ракообразных. Рыбаки, занимающиеся выловом креветок, теряют свой бизнес из-за токсичности кормов, которые используются на лососевых фермах.
В корме для лососей также содержится канцерогенный пестицид эндосульфан, уже давно запрещенный в остальной Европе. Несколько лет назад Норвегия пролоббировала повышение предельно допустимого уровня эндосульфана в корме для лососевых в десять раз. Очень токсична еще одна добавка — антиоксидант этоксиквин.
Защитник природы назвал мифом новомодное веяние на органическое выращивание продуктов питания и лосося в том числе. Правила пишут те же люди, которые занимаются производством продуктов. Понятно, что факты подтасовываются в угоду производителям.
Оддекалв считает, что не стоит думать, что вреден только искусственно выращенный лосось. Дело в том, популяции дикого лосося в Норвегии постепенно исчезают и скоро от них останутся только воспоминания. Чаще всего за рыбу, выращенную в природной среде, выдают того же лосося с акваферм.
И так поступают не только в Норвегии. Ситуация с аквакультурой абсолютно одинаковая во всех странах, где ей занимаются,— в Норвегии, Чили, Канаде, Великобритании, США, России. Владельцы акваферм во всем мире делают одно и то же.
Кстати, теперь смертельно опасную фугу может приобрести любой желающий. Ядовитой японской рыбой начали торговать в Интернете – под давлением гурманов.
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