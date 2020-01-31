Хрупкий диабет: опасное состояние резких колебаний сахара в крови
Резкие колебания уровня сахара связаны с опасным состоянием, которое известно врачам как хрупкий или лабильный диабет. Содержание глюкозы в крови может колебаться от очень низкого до крайне высокого, что может привести даже к летальному исходу.
Для больных диабетом высокий и низкий уровень сахара в крови является нормальным явлением. Но когда он начинает колебаться от предельно минимальных до максимальных значений, это может говорить о наличии хрупкого диабета.
Хрупкий диабет не зависит от возраста, но чаще встречается у женщин. Данное состояние опасно тем, что его трудно контролировать и диагностировать: проверка крови на сахар не позволяет понять, является зафиксированный уровень постоянным или одномоментным. Если симптомы хрупкого диабета не распознаются своевременно и не позволяют принять необходимые меры, это в особо тяжелых случаях может привести к смерти человека.
Когда возникает состояние хрупкого диабета? Например, если человек находится в состоянии стресса. Также резкие колебания уровня сахара бывают обусловлены расстройством пищевого поведения (булимия), целиакией (непереносимость глютена), гастропарезом (расстройство пищеварения). Влияет на колебания глюкозы и прием лекарств – их неправильное употребление, нерегулярность использования.
Симптомы резкого снижения сахара в крови. Могут возникать озноб, раздражительность, беспокойство, спутанность сознания, судороги, помутнение зрения, потеря сознания.
Симптомы высокого сахара в крови. Колебания в сторону увеличения провоцируют частое мочеиспускание, необычную жажду, усталость, помутнение зрения. Если быстрые действия помощи не предприняты, это может вызвать кетоацидоз – состояние, при котором ощущаются фруктовое дыхание, одышка, боль в животе, слабость, спутанность сознания. Это также может привести к коме.
Управление состоянием хрупкого диабета. Прежде всего, необходимо тщательно мониторить содержание сахара в крови. Для регулировки инсулина, влияющего на резкие скачки глюкозы, возможно, придется устанавливать инсулиновую помпу.
Собственными усилиями снизить риск опасного состояния можно путем регулярных физических упражнений и правильного питания. Физическая активность должна составлять не менее 30 минут каждый день – это может быть даже простая ходьба. В рацион нужно добавить больше овощей, регулярно употреблять пищу с противоспалительными компонентами, сообщил портал the Health Site.
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