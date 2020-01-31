У вегетарианцев реже отмечается цистит
У вегетарианцев могут реже развиваться инфекции мочевыводящих путей. В мясе содержится гораздо больше бактерий.
Придерживающиеся вегетарианского питания женщины реже сталкиваются с циститом, как показало исследование с участием 9 274 человек. За всеми наблюдали более 10 лет, чтобы выяснить, как стиль питания отражается на здоровье человека. У вегетарианцев отмечается меньшее количество инфекций мочевыводящих путей и почек. Это справедливо с учетом таких факторов, как возраст, пол и курение.
Количество инфекций мочевыводящих путей у вегетарианцев было на 16% ниже, чем у любителей мяса. У мужчин эта разница была более заметной, чем у женщин, но представительницы прекрасного пола гораздо чаще сталкиваются с циститом. В мясе, особенно в курице и свинине, чаще встречается кишечная палочка, вызывающую до 70% инфекций мочевыводящих путей, включая цистит. Учёные из Tzu Chi University в Тайване полагают, что женщины, хронически страдающие от подобного рода инфекций, могут попробовать стать вегетарианцами.
Цистит и тому подобные болезни очень распространены, от них страдает более 50% женщин и каждый 8-й мужчина в какой-то период жизни. Эти инфекции возникают, когда вызывающие болезни бактерий атакуют мочеиспускательный канал - трубку, выводящей мочу из организма. Инфекции вызывают боли в животе, спине и ногах, а женщины страдают особенно сильно, поскольку их мочевой пузырь расположен ближе к спине. Информацию публикует Scientific Reports. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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