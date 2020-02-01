Мешает сердцу, повышает риск рака: шесть причин не использовать активированный уголь
Активированный уголь может плохо влиять на работу кишечника, портить легкие и сердце, повышать риск рака. Существуют и другие причины не использовать его.
Использование активированного угля в последнее время стало трендом: утверждается, что он дает энергию, очищает кожу, помогает при отравлениях, метеоризме и вздутии живота. Но, пишет диетолог Королевского колледжа в Лондоне София Медлин, в первую очередь он является лекарством, которое используется в неотложной медицине для снижения токсической нагрузки.
Именно благодаря свойству связывать ядовитые вещества, активированный уголь стал использоваться повсеместно на бытовом уровне – в России он популярен как средство от похмелья, пищевых отравлений. Но люди часто не понимают, что уголь против токсинов эффективен только первые 40-50 минут после их попадания в организм. Когда вещества впитываются в кровь, использовать препарат бесполезно.
Кроме того, принимать его следует за час-два до еды, обязательно запивая большим количеством воды. Неправильное использование может вызвать обострения язвенной болезни, запоры, нарушения кишечной микрофлоры.
Может вредить легким. Одна их причин отказаться от использования активированного угля как домашнего средства – он может отправиться в «неравильное направление» и попасть в легкие. Медицине известны случаи коллапса легких и серьезных болезней этих органов, возникавшие в результате подобной ошибки.
Связывает полезные питательные вещества. Еще одна веская причина убрать средство из аптечки. Уголь вбирает в себя различные молекулы, которые могут быть как токсичными, так и полезными - ферменты, витамины, здоровая микрофлора. Его использование таким образом может снижать эффект здорового питания.
Мешает лекарствам. Людям, принимающим антидепрессанты и противовоспалительные средства, следует отказаться от активированного угля. Причина – он может связывать и выводить лекарственные средства, делая их прием бесполезным. У женщин он способен изменить действие противозачаточных, поспособствовать нежелательной беременности.
Нарушает работу кишечника. Активированный уголь, связывающий ферменты пищеварительного тракта, может ухудшить состояние микрофлоры кишечника, замедлить его работу, вызвать запор, тошноту.
Угрожает сердцу. Уголь содействует выведению из организма ионов калия, магния, кальция – основных элементов, обеспечивающих сократительную функцию сердца и работу калий-натриевого насоса.
Повышает риск рака. В производстве популярного средства образуются ПАУ – полициклические ароматические углеводороды. Данные субстанции могут действовать в организме как канцерогены, способные повреждать ДНК.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что испанскими учеными были названы лучшие продукты для очищения организма от токсинов.
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