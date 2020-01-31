Названы лучшие продукты для очищения организма от токсинов в это время года

«Важно исключить продукты глубокой обработки, не потреблять сахар или насыщенные жиры, увеличить потребление клетчатки из природных источников – фруктов, овощей, которые должны занимать большую часть нашей тарелки. Отказ от алкоголя, употребление большого количества воды и увеличение физических упражнений также способствуют очищению тела от потенциально опасных веществ», - сказал он.

«Содержащая антиоксиданты цветная капуста. Гранат и ананас как особенно мочегонные средства. Киви, яблоко, клубника. Все эти продукты также содействуют очищению организма от токсинов в это время года», - добавил специалист.