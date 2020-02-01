Шесть нетипичных признаков, которые указывают на проблемы с сердцем
Болезни сердца обычно ассоциируются с болью в груди, но существуют и другие признаки, которые указывают на проблемы сердечно-сосудистой сферы. Они могут быть нетипичными, - например, боль в ногах, ночные походы в туалет, кашель.
Боль в ногах. Не игнорируйте боль в икрах при ходьбе, которая утихает, если остановиться, - она может быть нетипичным признаком ухудшения работы сердца. Так же, как боль в области пальцев ног, возникающая в положении лежа и проходящая при вставании. Данные два типа боли указывают на кальцификацию кровеносных сосудов ног, чреватую развитием сердечного приступа.
Частые ночные позывы помочиться. Ухудшение состояния сердца мешает нормальному кровообращению, жидкость из вен проникает в ткани нижней части тела. Во время сна накопленная за день жидкость течет обратно и собирается в мочевом пузыре. Это вызывает ночные позывы в туалет – еще один нетипичный признак, который указывает на проблемы с сердцем.
Нарушения эрекции. Повышение кровяного давления, гипертония повреждают мелкие сосуды в половом органе мужчин. В результате снижается потенция, ухудшается эрекция.
Кашель. Нетипичным признаком, который указывает на проблемы с сердцем, является кашель, возникающий ночами. Причиной является застой кровообращения в легких.
Ксантелазма. Доброкачественные образования в виде желтовато-оранжевых узловатых жировых бугорков локализуются на руках, коленях верхних веках. Их появление - признак, который указывают на повышенный уровень холестерина (гиперхолестеринемия). Подобное изменение говорит о повышенном риске развития атеросклероза, сердечного приступа, инсульта.
Симптом часовых стекол. Означает деформацию ногтевых пластин, становящихся выпуклыми подобно часовым стеклам. Это тоже может указывать на проблемы с сердцем - предположительно главной причиной патологии является нарушение тканевого кислородного питания, сердечная недостаточность. Данные процессы ведут к образованию множества капилляров в фалангах пальцев.
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