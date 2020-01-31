Изменение работы мочевого пузыря может быть признаком рака кишечника

«Чувствуете ли вы, возвращаясь из туалета, что мочевой пузырь опорожнен полностью? Если нет, то это повод для тревоги. Ощущение, что ваш мочевой пузырь все еще частично полон после освобождения, является одним из симптомов рака кишечника», - приводится в журнале экспертное мнение.

кровотечение из заднего прохода или кровь в моче,

изменения привычной деятельности кишечника,

похудение,

боль в животе или заднем проходе,

усталость и одышка, вызванные более низким, чем обычно, уровнем эритроцитов (анемия).