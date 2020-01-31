Изменение работы мочевого пузыря может быть признаком рака кишечника
Ощущение, что мочевой пузырь все еще частично полон после посещения туалета, является одним из признаков рака кишечника, сообщает издание Express.
При заболевании раком первостепенное значение имеет ранняя диагностика. Британские специалисты предупреждают: рак кишечника (колоректальный) может прогрессировать, заражая и разрушая близлежащие ткани. Одним из признаков заболевания может быть изменение работы мочевого пузыря.
«Чувствуете ли вы, возвращаясь из туалета, что мочевой пузырь опорожнен полностью? Если нет, то это повод для тревоги. Ощущение, что ваш мочевой пузырь все еще частично полон после освобождения, является одним из симптомов рака кишечника», - приводится в журнале экспертное мнение.
В целом, замечают исследователи, с развитием колоректального рака в организме могут быть связаны разные проблемы в работе мочевого пузыря, в том числе более частые или более острые позывы мочиться, а также затруднения или боли в процессе.
Другие признаки рака кишечника включают в себя
- кровотечение из заднего прохода или кровь в моче,
- изменения привычной деятельности кишечника,
- похудение,
- боль в животе или заднем проходе,
- усталость и одышка, вызванные более низким, чем обычно, уровнем эритроцитов (анемия).
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