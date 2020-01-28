Немецкие медики назвали лучшие и худшие продукты для кишечника

«Люди, которые едят неправильно, в долгосрочной перспективе, становятся более восприимчивыми к кишечным заболеваниям, так как при этом увеличивается популяция вредные бактерии в кишечнике», - заявил доктор Томас Фрилинг из клиники Helios в Крефельде.

По словам эксперта, нужно избегать в рационе следующих пищевых ингредиентов.Опасные бактерии быстро размножаются при употреблении рафинированного сахара – одного из худших для кишечника продуктов. Их обилие может запускать иммунную реакцию и приводить к воспалению.Разнообразные колбасы и копчености входят в список канцерогенных веществ по версии ВОЗ – их регулярное потребление разрушает кишечную микрофлору и способствует развитию колоректального рака. Красное мясо должно употребляться не более 500 граммов в неделю – в натуральном виде.Маргарин, майонез и сало могут напрягать кишечник, нарушать его здоровую функцию.Наиболее полезные для кишечника продукты.Лучший продукт для оздоровления слизистой оболочки кишечника: волокна клетчатки заставляют его бактерии выделять полезные соединения. Источники клетчатки - бобовые, овощи, фрукты, цельное зерно.Содержат много инулина. Это волокно оказывает благотворное влияние на рост противовоспалительных кишечных бактерий.Благодаря ее жирным кислотам усиливается выработка слизи и рост клеток, что улучшает защитную функцию органа.В процессе охлаждения в нем образуется устойчивый крахмал, который разлагается на масляную кислоту. Как короткоцепочечная жирная кислота, она снабжает клетки кишечника энергией, укрепляя слизистую оболочку.Содержит важные волокна и ценные углеводы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими бывают ранние признаки рака кишечника.