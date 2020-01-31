Боль в пояснице может быть следствием психологического давления на работе
Психологически неблагоприятная обстановка на работе способствует появлению боли в пояснице. Рабочая нагрузка, давление начальства, отношения с коллегами, - все это имеет значение, констатируют ученые из Технического университета Дрездена (Германия).
Боль в пояснице – одна из самых распространенных и хронических болевых расстройств. Подсчитано, что более 23% жителей Земли страдают от хронической боли в пояснице. На ее лечение уходят значительные расходы практически во всех государствах, где есть статья расходов на здоровье граждан. Причина в том, что поясничные боли связаны в первую очередь с рисками длительного пребывания на рабочем месте, а значит – с такими конкретными физическими факторами, как неправильная осанка или слишком долгая неподвижное сидение.
В ходе проведенного недавно мета-анализа группа исследователей синтезировала более 19 000 наборов данных из 18 исследований, посвященных изучению связей между условиями труда и болью в пояснице. Результаты выявили убедительные научные доказательства связи между воздействием между «офисным стилем» обычного сидения за компьютером и развитием хронической боли в пояснице.
«Люди с высокой нагрузкой чаще страдали от хронической боли в пояснице. Сотрудники с большим контролем работы пострадали меньше. Также было показано, что боль в спине была меньше, когда люди получали социальную поддержку на работе от своих начальников и коллег », - комментирует социальный психолог Анна Томашек, одна из авторов исследования.
По словам ее соавтора, Дениз Дёрфель, данные исследования «обеспечивают важную основу для разработки профилактических программ».
«Ввиду растущего бремени и высокой стоимости боли в пояснице для людей, работодателей и общества этот метаанализ дает важные знания для общественного здравоохранения и управления человеческими ресурсами. Перепроектирование условий труда может уменьшить количество прогулов, связанных с болью. Гибкие перерывы, большая автономность в программировании работы, все это снижает нагрузку ... », – заключает эксперт.
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