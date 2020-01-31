Боль в пояснице может быть следствием психологического давления на работе

«Люди с высокой нагрузкой чаще страдали от хронической боли в пояснице. Сотрудники с большим контролем работы пострадали меньше. Также было показано, что боль в спине была меньше, когда люди получали социальную поддержку на работе от своих начальников и коллег », - комментирует социальный психолог Анна Томашек, одна из авторов исследования.

«Ввиду растущего бремени и высокой стоимости боли в пояснице для людей, работодателей и общества этот метаанализ дает важные знания для общественного здравоохранения и управления человеческими ресурсами. Перепроектирование условий труда может уменьшить количество прогулов, связанных с болью. Гибкие перерывы, большая автономность в программировании работы, все это снижает нагрузку ... », – заключает эксперт.