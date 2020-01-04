Забота о позвоночнике: нейрохирург дает советы, чтобы сохранить спину здоровой

«Хорошее здоровье позвоночника может быть обеспечено, если мы будем больше двигаться любым способом, который подходит каждому из нас. Физическая активность, хорошая осанка, правильное поднятие тяжестей и подходящие условия труда - все это защищает позвоночник человека от разрушения», - пояснил эксперт.

Избегайте сидячих позиций в течение более 4-6 часов в день (в совокупности).

Прогуливайтесь по 5-10 минут через каждые 2 часа сидения на стуле.

Ежедневно уделяйте по 30 минут физической активности, такой как ходьба, поднятия пяток, упражнения на растяжку. Впоследствии можно выполнять также интенсивные силовые упражнения.

Если вам нужно сидеть более 2 часов непрерывно, старайтесь держать спину прямо, избегайте сутулых поз.

Меняйте положение тела каждые 30-45 минут.

Правильно поднимайте предметы. Сгибайте ноги в коленях, чтобы подбирать предметы с пола. Старайтесь не поднимать с пола тяжелые предметы без посторонней помощи. Никогда не поднимайте тяжелый предмет выше уровня плеч, а также не поднимайте тяжести, если чувствуете, что они требуют предельного напряжения.

Избегайте поворота или скручивания тела при поднятии или носке тяжестей.

При сидячей работе обеспечьте пояснице поддержку, и старайтесь не напрягать слишком сильно шею.