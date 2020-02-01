Артроз не приговор - вот что увеличит подвижность и уменьшит боль
Отличительная черта артроза - разрушение хрящевого слоя суставов. Это происходит с возрастом, но иногда затрагивает молодых людей. Износ суставов приводит к боли и ограниченным движениям, создает нагрузку на кости, окружающие мышцы, особенно если они сокращаются из-за недостатка активности. Это не излечимо, но с помощью соблюдения рекомендаций, можно почувствовать улучшение качества жизни.
ПричиныХрящ здорового сустава повреждается из-за возрастного износа, неправильного или чрезмерного стресса, неправильного положения ног, избыточного веса. Большая масса тела, недостаток физической активности, жирная вредная пища - факторы риска, приводящие к артрозу.
Важность движенияСуставы нуждаются в достаточном количестве упражнений, чтобы оставаться здоровыми. Перегрузка и неправильная нагрузка приводят к повреждению хряща, регулярное, умеренное движение помогает хрящу оставаться эластичным. Если движение прекращается, хрящ не может поглощать питательные вещества, расщеплять продукты метаболизма.
Исследования показывают, что люди, занимающиеся умеренным бегом, имеют более здоровые хрящи, чем люди, которые мало занимаются спортом. Даже легкие формы - йога или тай-чи, улучшают подвижность.
Питание
"Каждый лишний килограмм - нагрузка на суставы и кости. Регулярные физические упражнения и долгосрочное изменение диеты в сторону сбалансированный питательных веществ, уменьшают ожирение. Омега-3 жирные кислоты вносят положительный вклад в здоровое питание и профилактику остеоартрита и артроза", - пишет издание Focus.
ФизиотерапияПомогает снять нагрузку на суставы и облегчить функциональные нарушения. Силовые тренировки для наращивания мышечной массы, мобилизация суставов, мануальная терапия - методы физиотерапии. В рамках лечения физиотерапевт показывает лучшие упражнения, делающие больной сустав гибким.
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