Врачи рассказали, как определить наличие тромба

«Появление тромба в венах - это острое состояние. Проявляться оно может разнообразно, от отека конечности и распирающих болей до полного отсутствия каких бы то ни было жалоб», - заметил Чубченко.

«Основным симптомом тромбоза глубоких вен является боль в ноге, а именно - в области икроножной мышцы. При образовании тромба в глубоких венах нижних конечностей кожа может приобретать красноватый или голубой оттенок», - пояснил специалист.

«Если варикоз есть, следует обращать внимание на уплотнения, в венах. Уплотнения могут свидетельствовать, что в венах уже образовались тромбы», - поделился Шпаченко.