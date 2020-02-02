4 совета для здоровья семьи от немецкий врачей
Здоровая семья - об этом мечтают все. Эти четыре совета немецких врачей помогут поддерживать себя и близких в хорошей форме и защитить от болезней.
Не бойтесь грязиМногочисленные исследования показали, что чрезмерная гигиена ослабляет иммунную систему, может сделать организм подверженным аллергии и инфекциям. Дети, выросшие в городе, более чувствительны к аллергенам, вирусам и бактериям в зрелом возрасте, чем те, кто провел детство в деревне.
Особенно для детей младшего возраста важно, чтобы иммунная система была подвергнута испытанию. Возня в грязи, контакт с животными - тренировка, укрепляющая иммунную систему.
Избегайте зараженияСын приносит простуду из детского сада - вся семья заболевает. Но так не должно быть. Вы можете защитится от вирусов, бактерий и т. д. с помощью простых приемов: кашлять и чихать не в руку, а в бумажный носовой платок. Использованные носовые платки выбрасывайте немедленно. Вымойте столовые приборы и игрушки, к которым прикоснулся больной член семьи.
Знайте семейную историюРиски и восприимчивость к болезням часто наследуются. Хорошее знание истории болезни близких родственников помогает распознать симптомы на ранней стадии, облегчить диагностику у врача.
Это относится к физическому и умственному развитию: поздно приобретенная способность говорить, не обязательно подразумевают расстройство или болезнь, если это было с мамой, папой, дедушкой или бабушкой.
Следите за сномНичто не важно для развития мозга, мышц, иммунной системы и клеток организма, как адекватный сон. Это относится к молодым и старым. Фиксированное время засыпания и подъема важны: у детей развивается регулярный ритм.
"Взрослые с трудностями засыпания могут легче вернуться к здоровому сну, если они ложатся спать в одно и то же время каждый день. Выключите телевизор, ноутбук, смартфон за час до сна. Ритуалы, например, чтение вслух в постели, помогают вам заснуть", - пишет издание Focus.
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