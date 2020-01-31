Пульманолог Ольга Титова: от коронавируса умирают пожилые мужчины с хроническими заболеваниями
Главный пульмонолог Санкт-Петербурга Ольга Титова рассказала, кто подвержен наибольшему риску при заражении коронавирусом.
Ольга Титова, главный пульмонолог Петербурга и Северо-Запада, директор НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова, рассказала в интервью изданию "Доктор Питер", что наибольшее число умерших составляют пожилые мужчины, с диагнозами "диабет" и "гипертония".
Главные симптомы
"Для нового коронавируса характерно тяжелое течение болезни с быстрым развитием острого бронхита и двухсторонней пневмонии. Он отличается длительным инкубационным периодом. Если раньше сообщалось о максимум 14 днях, то теперь появляются данные о возможном его увеличении до 21 дня. То есть, как говорят медики, манифестация болезни (проявление выраженных симптомов у заразившегося) не всегда происходит быстро. Основным симптомом остается высокая температура, хотя лихорадка не обязательно бывает с самого начала. На первых этапах также появляется сухой, непродуктивный и мучительный кашель, усиливающийся со временем, одышка, быстрая утомляемость и миалгия (боли в мышцах)".
Легко ли заразиться новой пневмонией?Летучесть вируса, по словам экспертов, уступает гриппу. Заражаются при близком контакте - два и менее метров. Известно, если судить по инфицированным в Китае, что он чаще передается врачам и родственникам.
По показателю смертности коронавирус уступает SARS (атипичная пневмония) и MERS-CoV (ближневосточных респираторный синдром).
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