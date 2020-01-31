Пульманолог Ольга Титова: от коронавируса умирают пожилые мужчины с хроническими заболеваниями

Главные симптомы

"Для нового коронавируса характерно тяжелое течение болезни с быстрым развитием острого бронхита и двухсторонней пневмонии. Он отличается длительным инкубационным периодом. Если раньше сообщалось о максимум 14 днях, то теперь появляются данные о возможном его увеличении до 21 дня. То есть, как говорят медики, манифестация болезни (проявление выраженных симптомов у заразившегося) не всегда происходит быстро. Основным симптомом остается высокая температура, хотя лихорадка не обязательно бывает с самого начала. На первых этапах также появляется сухой, непродуктивный и мучительный кашель, усиливающийся со временем, одышка, быстрая утомляемость и миалгия (боли в мышцах)".

Легко ли заразиться новой пневмонией?